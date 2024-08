36 tatouages ​​​​de la justice et de la déesse de la justice (et leurs significations)

Un symbole de justice peut être une seule balance, une femme tenant une épée, les yeux bandés et/ou portant une balance. Chaque élément représentant un symbole de justice a sa propre nuance et sa propre signification. Jetons un coup d'œil à ce que chacun symbolise afin que vous puissiez trouver un dessin de tatouage qui définira votre personnalité vertueuse.

La Balance présente l'équilibre dans ses diverses interprétations - on pourrait même dire dans différents aspects de la vie - comme quelque chose de juste. Il peut s'agir d'un équilibre émotionnel, professionnel ou physique. Sa fonction est d'établir l'égalité entre les deux éléments et de mettre fin au conflit entre les parties. Par conséquent, si vous pensez à un tatouage à l'échelle, sachez que votre tatouage vous dira que vous essayez de maintenir l'équilibre dans votre vie.

Une femme aux yeux bandés, généralement vêtue d'une tunique, représente un symbole de justice aveugle. N'oublions pas qu'elle tient généralement dans une main une balance, symbolisant l'équilibre, et dans l'autre - une épée, afin d'accomplir sa peine et de rétablir l'équilibre perdu. Cette image est un portrait de la déesse Thémis, la déesse de la justice. Ceux qui portent ces tatouages ​​sont considérés comme des décideurs impartiaux.

Le bandeau qui couvre les yeux signifie que la justice est aveugle, mais le bandeau n'est pas toujours présent, et dans ce cas cela signifie que la justice n'est pas aussi aveugle qu'on pourrait le penser.

L'épée est aussi un symbole de justice. Certaines images montrent une épée inversée, tandis que d'autres montrent un lion, ce qui signifie que la justice vient avec la force.

Nous pouvons également considérer « l'œil de la justice » comme un symbole de justice. Les personnes qui portent ce dessin tatoué sur leur corps transmettent le message d'un œil qui voit tout, un œil vigilant qui assure la paix et la tranquillité des gens.

Ces tatouages ​​​​sont de plus en plus innovants et de plus en plus de gens les portent sur leur corps. L'échelle a fière allure sur le haut du dos car le design s'y adapte bien, mais vous pouvez également opter pour la poitrine ou le poignet. D'autre part, l'image de la déesse Thémis peut être placée à un endroit plus étendu, par exemple sur l'épaule, la poitrine ou le dos.

Pourquoi les tatouages ​​​​de justice et de déesse de la justice sont-ils populaires ?

Les tatouages ​​​​qui présentent le thème de la justice et de la déesse de la justice sont populaires en raison des significations symboliques profondes qu'ils portent, ainsi que des associations historiques et culturelles qui leur sont associées.

Symbolisme de la justice : L'idée de justice est l'une des valeurs fondamentales de nombreuses sociétés. Un tatouage d'écailles ou d'autres symboles de justice peut être un moyen d'exprimer une croyance en la justice, ainsi qu'un désir de justice dans votre vie. Associations avec le droit et la justice : Dans les images de la déesse de la justice, comme Justice, les tatouages ​​peuvent symboliser le respect de la loi, l'adhésion aux règles et la croyance dans la nécessité de se conformer aux normes juridiques. Signification historique : De magnifiques images de la déesse de la justice, comme Maya, Thémis ou Astrée, ont des racines profondes dans l'histoire et la culture de nombreux peuples. Les tatouages ​​avec leurs images peuvent être un moyen de montrer le respect du patrimoine historique et des traditions culturelles. Esthétique et style : Les images de la justice et de la déesse de la justice peuvent être représentées sous des formes belles et esthétiques, ce qui les rend populaires parmi les amateurs de tatouages ​​​​en tant qu'œuvres d'art. Valeurs et croyances personnelles : Pour de nombreuses personnes, les tatouages ​​​​de justice peuvent être un moyen d’exprimer leurs convictions personnelles, leur croyance en la vérité et l’honnêteté et leur désir de justice dans le monde.

Ainsi, les tatouages ​​​​dédiés à la justice et à la déesse de la justice sont populaires en raison de leur profonde signification symbolique, de leur beauté et de leur capacité à exprimer leurs croyances et leurs valeurs personnelles.