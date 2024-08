29 tatouages ​​​​de codes à barres (et ce qu'ils signifient)

Un code-barres est un système de contrôle contrôlé par un scanner optique capable de lire une série de lignes verticales sur une étiquette. Le système a été utilisé pour la première fois dans les années 1950 et a été inventé dans le but d'augmenter l'efficacité de la production.

La signification d'un tatouage de code à barres

Il y a quelques années, le tatouage par code-barres est devenu à la mode. Beaucoup ont été séduits par cette addiction populaire. Au début c'était un symbole d'identité, mais pour beaucoup c'était aussi une sorte de protestation contre le consumérisme, une critique acerbe de la société de consommation dans laquelle nous vivons, où nous sommes tous, des produits marchands et où tout a un prix. D'autres croient simplement qu'il s'agit d'un acte de rébellion et d'anarchie contre la société dans laquelle nous vivons maintenant.

Dans la série à succès de 2000 "Dark Angel", créée par James Cameron, la protagoniste s'est fait tatouer un code-barres à l'arrière de la tête parce qu'elle était un "produit" génétique créé pour être un soldat. À l'époque, cela contribuait à l'essor de ce type de tatouage.

Le symbole en question est très simple. C'est une série de lignes parallèles verticales de tailles et de distances variables. Il y a des chiffres et/ou des lettres en bas. Nous utilisons généralement cet espace pour placer des objets qui représentent quelque chose d'important dans la vie d'une personne tatouée.

Évolution technologique

De nos jours, alors que les tatouages ​​​​à code-barres continuent d'être demandés, les tatouages ​​​​à code QR sont les plus populaires. C'est une nouvelle façon d'enregistrer ou d'identifier des choses à l'aide d'une application spécifique sur les appareils mobiles.

Popularité des tatouages ​​​​à code-barres

Les tatouages ​​​​à code-barres sont un type de tatouage unique et très populaire qui a captivé l’imagination des gens ces dernières années. Ce style de tatouage a une signification symbolique et peut avoir différentes interprétations selon le contexte et les préférences personnelles de celui qui le porte. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les tatouages ​​​​à code-barres sont devenus si populaires :

Unicité et style : Les tatouages ​​​​à code-barres sont un design élégant et moderne qui peut être unique à chaque individu. Ce type de tatouage peut être réalisé dans différents styles et variations, ce qui le rend populaire parmi les amateurs de tatouage. Symbolisme et signification : Les codes-barres sont généralement associés à la société de consommation et à la production de masse, ce qui peut refléter une critique de la culture de consommation ou être un symbole d'individualité dans la société de masse. Cela peut être une façon d’exprimer votre caractère unique et votre indépendance. Histoires personnelles et souvenirs : Pour certaines personnes, un tatouage avec code-barres peut être un moyen de commémorer des dates, des noms ou des événements importants de leur vie en les associant à des produits de consommation. Cela peut être une manière d’honorer la mémoire d’une personne ou d’un événement. Ludique et humour : Certaines personnes choisissent un tatouage avec code-barres pour mettre en valeur leur originalité et leur sens de l'humour. Ce style de tatouage peut être abstrait et mystérieux, ce qui attire l’attention et suscite l’intérêt. Version technique : Les tatouages ​​​​de codes-barres nécessitent un excellent savoir-faire et une exécution technique pour créer un effet réaliste. Cela peut constituer un défi pour les tatoueurs et attirer les personnes qui apprécient le savoir-faire et le professionnalisme.

Les tatouages ​​​​de codes-barres peuvent avoir différentes significations et interprétations pour différentes personnes et continuent de gagner en popularité en raison de leur caractère unique et de leur signification symbolique.

Idées de tatouage

Ces tatouages ​​sont simples : il suffit de tracer des lignes nettes, généralement noires, pour les former. Cependant, certaines personnes peuvent ajouter des détails, comme une petite couleur ou des petits chiffres (étoiles, coeurs...), même négatifs, dans le code lui-même. Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande technique pour réaliser ce motif - mais il est important que les lignes ne soient pas trop rapprochées car le tatouage peut perdre son dessin d'origine avec le temps.

En ce qui concerne les parties du corps les plus couramment utilisées, il n'est pas surprenant que la nuque soit la plus populaire, mais les poignets sont également très demandés.