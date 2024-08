170 tatouages ​​d'étoiles (et leurs significations) : 19 types

Les étoiles sont parmi les symboles les plus anciens de nombreuses cultures, religions et systèmes de croyances dans notre monde, faisant de cette image l'une des plus puissantes au monde. Ces significations peuvent également être personnelles : par exemple, vous pourriez vouloir vous faire tatouer une étoile pour symboliser un objectif spécifique que vous essayez d'atteindre ou quelque chose que vous avez atteint.

Les étoiles sont souvent combinées avec d'autres images et symboles pour améliorer la signification d'un tatouage individuel et créer un design plus complexe et intéressant. Les tatouages ​​​​étoiles peuvent également être dessinés dans un style qui représente une culture spécifique en reliant l'image à un moment, un lieu ou une culture spécifique. Quelle que soit la conception de tatouage d'étoile que vous choisissez, vous pouvez être sûr qu'elle sera spéciale et unique !

Histoire des tatouages ​​​​de stars

Les tatouages ​​​​d’étoiles ont une histoire ancienne et intéressante qui s’étend à travers de nombreuses cultures et époques. Dans différentes cultures, l’étoile symbolise différents concepts tels que l’orientation, la protection, l’illumination spirituelle, la sagesse et même la chance. Voici quelques faits intéressants sur l’histoire des tatouages ​​​​de la star :

L'Egypte ancienne: L'étoile était un symbole de divinité et d'illumination spirituelle. Les Égyptiens utilisaient l’étoile comme symbole de protection contre le mal et comme rappel du chemin spirituel. Grecs et Romains anciens : L'étoile était associée aux dieux et aux héros. Par exemple, l’étoile à cinq branches, ou pentagramme, était un symbole de la déesse Athéna. Chine: Dans la culture chinoise, l’étoile était associée au destin et à la chance. Les tatouages ​​​​d’étoiles sont populaires parmi les personnes qui croient en l’astrologie. Tatouages ​​​​d'étoiles dans la culture moderne : Avec l’avènement des tatouages ​​dans la culture occidentale, l’étoile est devenue un motif populaire. Il est souvent associé aux rêves, aux espoirs et aux désirs. Ces tatouages ​​peuvent avoir différents styles et significations selon la conception et le contexte.

Les tatouages ​​​​d’étoiles peuvent être réalisés dans une variété de styles, du simple et minimaliste au complexe et coloré. Ils peuvent avoir différentes significations selon les personnes, reflétant leurs croyances, leurs rêves et leur chemin de vie.

La signification du tatouage d'étoile

En général, la plupart des conceptions d'étoiles les plus populaires auront les significations suivantes :

Désir

Réalisation

succès

Bonne chance

Unicité

Défi

Équilibre

Individualité

Survivre au cancer du sein

Membre de la Marine ou de la Garde côtière

Passionné de jeux vidéo

Transformation religieuse / foi

Variations de dessins d'étoiles

1. Petit tatouage d'étoile

Un petit tatouage d'étoile peut avoir beaucoup de sens - après tout, l'étoile est l'un des symboles les plus importants des cultures et des religions dans le monde ! L'ajout d'effets scintillants peut montrer votre personnalité flamboyante ou montrer que vous avez fait quelque chose d'important ou de significatif dans votre vie.

2. Tatouage d'une étoile filante ou d'une comète.

Les étoiles filantes ou les comètes, pour résumer, sont souvent des symboles de chance. C'est pourquoi une conception de tatouage d'étoile peut être un signe de votre chance.

3. Tatouage soleil et étoiles des Philippines (trois étoiles et un soleil).

Cette image, qui apparaît sur le drapeau des Philippines, est un tatouage populaire auprès des personnes d'origine ou d'héritage philippin ... Dans cette image, le soleil a huit rayons, chacun représentant une province des Philippines, et chacune des trois étoiles représentant l'un des trois principaux groupes d'îles des Philippines.

4. Tatouage en forme d'étoile celtique.

Comme les tatouages ​​​​d'étoiles tribaux, les tatouages ​​​​d'étoiles celtiques sont un mélange de deux éléments de tatouage classiques - les étoiles et le style celtique - dans un grand dessin. Avec un tatouage d'étoile d'inspiration celtique, vous pouvez représenter votre héritage ou mettre en évidence le sens de l'interconnexion et de l'infini avec un tissage spécial d'inspiration celtique.

5. Tatouage d'étoile de mer rouge et noire.

L'un des tatouages ​​​​étoiles de couleur les plus courants est celui avec étoile rouge et noire qui est très populaire auprès de la marine américaine et des garde-côtes. Cette conception d'étoile spéciale combine la forme d'étoile à cinq branches du drapeau américain avec les couleurs de boussole noires et rouges alternées trouvées sur les cartes marines. Ce tatouage d'étoile symbolise également le retour à la maison du marin disparu.

6. Tatouage étoile rose.

Le tatouage d'étoile rose symbolise souvent la lutte d'une personne contre le cancer du sein et constitue une excellente alternative au tatouage traditionnel au ruban rose. Bien sûr, lorsqu'elle est alternée avec le noir, à la manière d'un tatouage d'étoile de mer, l'étoile rose devient presque un symbole "punk rock" ou "alternatif" de la bataille contre le cancer du sein, donnant au tatouage d'étoile une touche unique. conception.

7. Tatouage avec une étoile violette.

Un tatouage d'étoile violette est une façon de représenter votre personnalité à travers la couleur et le symbolisme naturel de l'étoile. Le violet est une combinaison de l'énergie féroce du rouge et de la stabilité calme du bleu ; Ainsi, le violet représente un équilibre d'éléments et d'émotions. Ce n'est peut-être pas l'état naturel de la plupart des gens, mais la star personnifie principalement les désirs et les aspirations. C'est pourquoi le symbolisme combiné de l'équilibre du violet et du désir naturel de l'étoile fait de ce motif le tatouage parfait pour ceux qui recherchent la tranquillité d'esprit et l'équilibre.

8. Tatouage étoiles et zèbre.

Dans le symbolisme animal, le zèbre incarne l'équilibre, l'individualité et la liberté. Ses cicatrices lui permettent de se cacher dans les hautes herbes des plaines africaines, se cachant des prédateurs et offrant une protection à l'animal. Ceux qui espèrent combiner le symbolisme puissant de cet animal avec le symbolisme tout aussi puissant de l'étoile peuvent le faire de plusieurs manières.

9. Tatouage papillon et étoile

Les papillons sont souvent considérés comme des symboles de renaissance ; par conséquent, l'association de ces insectes en métamorphose avec les étoiles peut créer une image unique qui symbolisera à la fois la renaissance et la poursuite de certains objectifs représentés par les étoiles.

10. Tatouages ​​d'étoiles et de nuages.

Les nuages ​​symbolisent différentes choses. в différent cultures et mythologies. Par exemple, dans la mythologie grecque et romaine, les nuages ​​étaient la demeure des dieux, et de nombreuses personnes croient aujourd'hui que les nuages ​​symbolisent l'échec ou un danger imminent. Cependant, selon ce que vous voulez que les nuages ​​représentent, vos tatouages ​​​​d'étoile et de nuage auront l'une des nombreuses significations différentes. Par exemple, un dessin montrant des étoiles dans un ciel rempli de nuages ​​orageux montrera que vous avez traversé des moments difficiles pour atteindre vos objectifs. Une autre conception, qui présente des étoiles jaunes brillantes dans un champ de nuages ​​blancs, signifierait que ceux que vous avez perdus sont dans un monde meilleur.

11. Tatouage fleur et étoile.

Les fleurs peuvent symboliser la croissance et le développement ; c'est pourquoi l'incorporation de cette image dans une conception de tatouage d'étoile est un excellent moyen d'ajouter un niveau de sens. Les étoiles sont souvent utilisées pour représenter des objectifs et des aspirations, donc combiner les deux peut refléter la croissance personnelle que vous avez atteinte vers vos objectifs. Par exemple, les lys représentent la fertilité dans les anciennes cultures grecques et égyptiennes ; C'est pourquoi un dessin d'un lys et d'une étoile peut représenter une femme et son enfant.

12. Tatouage de crâne et d'étoile

Ce tatouage peut symboliser le dépassement de la mort ou le dépassement d'un traumatisme, car le crâne symbolise souvent la mort et l'étoile symbolise l'accomplissement d'une tâche difficile. Un autre dessin peut montrer le célèbre drapeau pirate, représentant un crâne sur une étoile dans un style nautique : il peut révéler la dualité des forces qui régissent nos vies : le désir de liberté ou l'accomplissement de ce que l'on attend de nous.

13. Tatouage de fée et d'étoile

Ce tatouage d'étoile peut être assez féminin et montre souvent l'imagination ou le désir du porteur d'une meilleure réalité. Un dessin potentiel de fée et d'étoile pourrait représenter une fée assise sur un croissant de lune avec des étoiles scintillantes devant elle : le fait que la fée aspire à quelque chose de plus pouvait être vu sur son visage abaissé, et les étoiles symboliseraient son rêve du futur . Une autre conception de tatouage plus fantastique est une fée volant parmi les étoiles pour montrer que vous croyez en vous-même et en vos progrès vers vos objectifs.

14. Tatouage coeur et étoile

Un tatouage de cœur et d'étoile est une déclaration particulièrement drôle, positive et délicieuse au monde : la vie est belle et vous voyez le meilleur dans les choses et les gens !

15. Tatouage avec une étoile et Lisa.

Ajouter des étoiles à un tatouage de liane peut lui ajouter du sens et un intérêt visuel. Il existe plusieurs façons d'ajouter des étoiles à une conception de plante grimpante; par exemple, au lieu de feuilles ou de fleurs, vous pouvez placer des étoiles sur la plante : cela peut indiquer les objectifs que vous avez atteints. Ce tatouage peut être mis à jour au fil des ans pour refléter tous vos progrès !

16. Étoile de tatouage et dés.

Les dés peuvent symboliser les paris, le risque et la chance. ... Un tatouage de dés à côté d'une étoile de mer peut être un dessin typique de la culture maritime : de nombreux marins, pirates et officiers de marine jouaient aux dés et à d'autres jeux de hasard pour passer le temps lors de longs voyages.

17. Tatouage croix et étoile

Se faire tatouer une croix et une étoile peut être un excellent moyen de se souvenir d'un être cher que vous avez perdu et d'indiquer votre foi qu'un jour vous serez réunis (comme l'image chrétienne de la croix). Une façon de personnaliser ce tatouage est d'ajouter les initiales ou la date de naissance de chaque personne à l'intérieur ou autour de l'étoile, ou de placer un message comme « Repose en paix » écrit sous la croix.

18. Tatouage étoile de David

Étoile de David - un symbole important du judaïsme. Dans l'Allemagne nazie, les Juifs devaient porter ce symbole cousu sur leurs vêtements afin de pouvoir être identifiés à tout moment. C'est le tatouage parfait pour tous ceux qui cherchent à mettre en valeur leur foi juive. Il peut être facilement personnalisé pour mettre en valeur votre foi personnelle et le contenu de vos croyances. Par exemple, une conception de tatouage étoile de David unique peut être une lettre hébraïque ou un mot court à l'intérieur d'une étoile. Il peut s'agir d'un mot ou d'une idée qui est important pour vous, ou des initiales d'une personne que vous avez perdue.

19. Tatouage étoile flamboyante

Le feu peut indiquer l'agression, la colère, le désir, la transformation et le changement, ainsi que votre désir d'atteindre vos objectifs à tout prix. La combinaison d'étoiles et de flammes dans un dessin de tatouage peut démontrer que vous avez atteint votre propre succès, ou que vous avez traversé la flamme de la vie et que vous êtes encore plus fort qu'avant.