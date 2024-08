Cette désintoxication post-été est le redémarrage dont votre peau a besoin pour l'automne

Même si l'été dure techniquement jusqu'à la fin septembre, avouons-le, tout le monde dit officieusement au revoir à la saison après la fête du Travail. En tête de liste des choses à faire pour la préparation de l'automne ? Offrez à notre peau l'amour dont elle a tant besoin après la saison des indulgences estivales. Considérez : les échecs fréquents dans piscines au chlore, trois mois de tout rose et peut-être même trop bain de soleil. Bien que nous soyons de bonne foi crème solaire appliquée tout l'été, des choses comme pores obstrués, peau sèche, les dommages causés par le soleil et les lèvres gercées sont souvent une préoccupation à la fin du mois d'août. Heureusement, il suffit de quelques changements à votre routine de soins d'été actuelle pour réinitialiser votre teint. Besoin d'un petit conseil ? Lisez la suite pour obtenir des conseils sur la façon de nettoyer votre peau après l'été.

Nettoyer les pores en profondeur

Après des mois de temps chaud et humide, vous avez probablement remarqué une accumulation de sueur, de saleté et d'huile à la surface de votre peau. Votre sueur, mélangée au maquillage et à la pollution, peut affecter votre visage et obstruer les pores. Pour améliorer l'apparence des pores et prévenir les éruptions cutanées, nettoyez votre visage avec un masque purifiant. L'un de nos préférés est le masque nettoyant pour pores profonds aux terres rares de Kiehl's, qui est formulé avec de l'argile blanche d'Amazonie pour aider à purifier la peau, éliminer les impuretés, réduire la production de sébum et resserrer visiblement les pores.

Hydrater, hydrater, hydrater

Sérieusement, nous sommes sérieux. On parle de crèmes de nuit, crèmes de jour, crèmes SPF, huiles, crèmes pour le corps... plus il y en a, mieux c'est. Le chlore, l'eau salée et les rayons UV peuvent assécher votre peau, alors n'ayez pas peur d'appliquer une crème hydratante. La crème hydratante CeraVe a une texture riche mais non grasse et est infusée d'ingrédients bénéfiques tels que l'acide hyaluronique hydratant et les céramides pour aider à réparer et à maintenir la barrière naturelle de la peau. Il peut également être utilisé sur le visage et le corps.

Réparer tout dommage solaire existant

Une fois que votre éclat estival commence à s'estomper, vous remarquerez peut-être des signes de dommages causés par le soleil, comme de nouvelles taches de rousseur, des taches brunes ou un teint irrégulier. Malheureusement, vous ne pouvez pas inverser les dommages causés par les rayons UV (c'est pourquoi il est si important d'appliquer un écran solaire quotidiennement), mais vous pouvez aider à minimiser les signes visibles des dommages causés par le soleil à la surface de la peau avec un sérum à la vitamine C comme La Roche. -Sérum pour le visage Posay à 10 % de vitamine C. Il unifie le teint et la texture de la peau, la laissant lisse et hydratée.

Utilisez des antioxydants et de la crème solaire

Les dommages causés par le soleil peuvent survenir toute l'année, même en automne et en hiver, alors ne sautez pas de crème solaire. Découvrez La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 pour une protection maximale et convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Pour une protection supplémentaire contre les agresseurs environnementaux et pour minimiser les signes visibles du vieillissement, associez votre écran solaire à un sérum riche en antioxydants tel que SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliez votre peau

L'exfoliation est toujours importante, mais particulièrement nécessaire lorsque vous essayez de réinitialiser votre peau après une longue saison de transpiration. L'un de nos favoris est les tampons de renouvellement de la peau ZO Skin Health. C'est un exfoliant chimique qui élimine les cellules mortes de la surface de la peau, réduit l'excès de sébum tout en calmant et apaisant la peau. Pour le corps, essayez le gommage corporel exfoliant doux de Kiehl's. Ce gommage corporel agréable élimine efficacement les cellules mortes de la surface de la peau sans la dessécher. Grâce aux particules exfoliantes de noyaux d'abricot et aux émollients, la peau devient douce et lisse.

Prenez soin de vous

Combattez les lèvres sèches en incorporant un exfoliant pour les lèvres à votre routine pour aider à vous débarrasser de la peau sèche et squameuse de vos lèvres et les préparer à une hydratation supplémentaire. Après avoir exfolié vos lèvres, donnez-leur l'hydratation dont elles ont besoin avec un baume à lèvres nourrissant, un stick, une couleur (ce que vous préférez) qui comprend des ingrédients tels que la vitamine E, des huiles ou de l'aloe vera. Par exemple, essayez le baume à lèvres Nourishing Absolue Precious Cells de Lancôme, formulé avec de la vitamine E, du miel d'acacia, de la cire d'abeille et de l'huile de graines de rose musquée pour réduire l'apparence des ridules et des rides autour des lèvres, les laissant lisses, hydratées et repulpées.