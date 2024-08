contraception orale est l'une des méthodes contraceptives les plus couramment utilisées par les femmes. Il peut être utilisé à la fois par les jeunes qui viennent d'avoir des relations sexuelles et par les femmes plus âgées.

Les pilules contraceptives peuvent être à deux composants ou à un composant. Le gynécologue décide quelles pilules une femme doit prendre.

Selon le Pearl Index, seulement 1 femme sur 100 000 qui prend la pilule tous les jours tombe enceinte. Le plus souvent, la fécondation survient à la suite d'une mauvaise utilisation de la contraception.

Nous avons rassemblé les questions les plus courantes qui se posent sur notre site Web en rapport avec l'utilisation de contraceptifs oraux. Ils sont répondus par les experts WP abcZdrowie.

